Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemleri ve piyasa koşullarını incelemek üzere Ordu ve Giresun'daki dört ticaret borsasında denetim başlattı. Piyasada rekabeti bozucu veya darlık yaratıcı uygulamaların tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olduğu Ordu ve Giresun'da piyasanın işleyişini mercek altına aldı.

Bu kapsamda Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi amacıyla Bakanlık müfettişleri görevlendirildi.

Denetim ve inceleme sürecinin halen devam ettiği bildirildi.

Bakanlık, çalışmanın üretici ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasanın sağlıklı işlemesi ve serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla yürütüldüğünü açıkladı.

İncelemeler sonucunda piyasada darlık oluşturucu, rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürüne erişimini engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.