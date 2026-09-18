MEB, 2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında ikinci atama sonuçlarını açıkladı. Kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenleri kapsayan sürecin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül itibarıyla başladı.

ANKARA (İGFA) - 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçen öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları belli oldu.

Söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmen iken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenlere yönelik yapılan yeni atama sonuçları ilan edildi.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de bugünden itibaren başlarken, sonuçlara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.