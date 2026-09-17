Millî Eğitim Bakanlığı, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle hazırlanan programla ortaokul öğrencilerinin yapay zekâ okuryazarlığının geliştirilmesi hedeflendi.

İSTANBUL (İGFA) - Koç Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen 'Okuldan Öğrendim Eğitim Hareketi' kapsamında hazırlanan Yapay Zekâ Eğitim Programı, yeni eğitim öğretim yılında uygulamaya alındı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle geliştirilen program, Beykoz Koç Ortaokulu'nda tanıtıldı. Tanıtım programına Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Koç Holding CEO'su ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu ile eğitim yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

YELKENCİ: 'YAPAY ZEKÂYI ANLAYAN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ'

Programın tanıtımında konuşan Yelkenci, hedeflerinin yapay zekâyı yalnızca tüketen değil, onu anlayan, etik değerlerle sorgulayan ve toplumsal fayda için tasarlayan nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Yelkenci, yapay zekâya sistem düşüncesi ve okuryazarlık perspektifiyle bakılması gerektiğini vurguladı.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ise insan kaynağına ve eğitime yapılan yatırımı Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini ifade etti. Yapay zekâyı anlamanın yeni bir temel okuryazarlık alanı haline geldiğine dikkat çeken Çakıroğlu, öğrencilere yalnızca yapay zekâ kullanma becerisi değil, bilgiyi sorgulama ve teknolojiyi etik biçimde kullanma yetkinliği kazandırılmasının önemine işaret etti.

Programın, ortaokul düzeyindeki yaklaşık 5,2 milyon öğrenciye ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Çalışmanın, yapay zekâyı derslerle ilişkilendiren sınıf içi etkinlikler, öğretmen rehberleri ve eğitimlerle destekleneceği kaydedildi.

Programın içerik geliştirme sürecinde, MIT RAISE'ın yapay zekâ eğitimine ilişkin küresel bilgi birikiminden yararlanıldığı ve içeriklerin Türkiye'nin eğitim önceliklerine göre uyarlandığı aktarıldı. Ayrıca program öncesinde öğretmenlerle ihtiyaç analizi ve uyarlama çalıştayları yapıldığı bildirildi.

TÜRKİYE YAPAY ZEKÂ TURNUVASI YOLDA

Programın ilerleyen aşamalarında düzenlenecek Türkiye Yapay Zekâ Turnuvası ile öğrencilerin eğitim, sağlık, erişilebilirlik, çevre ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda gerçek hayat problemlerine yapay zekâ tabanlı çözümler geliştirmesi amaçlanıyor. 'Okuldan Öğrendim Eğitim Hareketi'nin bir diğer ayağını oluşturan İlkokul Gelişim Modeli de erken yaşta güçlü öğrenme temeli oluşturmayı hedefliyor. İlk pilot uygulaması Ankara Sincan Koç İlkokulu'nda yapılan modelin, zamanla diğer Vehbi Koç Vakfı bağış okullarına da yayılması planlanıyor.