Bunlar da ilginizi çekebilir

Ortaokul öğrencileri için 'yapay zekâ eğitim programı' tanıtıldı

8 ilde organize suça 76 gözaltı! 3,2 milyar TL'lik hareket

İstanbul Valiliği, paylaşımında yeni okulun öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamasını temenni ederek öğrencilere 'İyi dersler' dileğinde bulundu.

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÖĞRENCİLERİMİZİ YENİ OKULLARIMIZLA KARŞILIYORUZ.???????????? Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde, hayırseverler tarafından yaptırılarak 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlayan Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu; ✅18 Derslik, ✅ Fen Laboratuvarı,: pic.twitter.com/g8qbjK2lLy

Okulda; 18 derslik, Fen laboratuvarı, Bilgisayar laboratuvarı, Bilişim sınıfı, Akıl ve zekâ oyunları sınıfı, Kütüphane, Spor salonu, Halı saha, Basketbol sahası ve Destek eğitim odaları bulunurken, 10 İmam Hatip Ortaokulu şubesinin yer aldığı okulda toplamda 208 öğrenci eğitim görüyor.

Hayırseverler tarafından yaptırılarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu, modern eğitim alanlarıyla öğrencilerini ağırlamaya başladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.