İstanbul'da Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kapılarını öğrencilere açtı. Hayırseverlerin desteğiyle Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde hizmete giren okulda 208 öğrenci eğitim görüyor.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Beyoğlu'nda eğitime kazandırılan yeni okulu tanıttı.
Hayırseverler tarafından yaptırılarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu, modern eğitim alanlarıyla öğrencilerini ağırlamaya başladı.
Okulda; 18 derslik, Fen laboratuvarı, Bilgisayar laboratuvarı, Bilişim sınıfı, Akıl ve zekâ oyunları sınıfı, Kütüphane, Spor salonu, Halı saha, Basketbol sahası ve Destek eğitim odaları bulunurken, 10 İmam Hatip Ortaokulu şubesinin yer aldığı okulda toplamda 208 öğrenci eğitim görüyor.
GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÖĞRENCİLERİMİZİ YENİ OKULLARIMIZLA KARŞILIYORUZ.????????????— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 18, 2026
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde, hayırseverler tarafından yaptırılarak 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlayan Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu;
✅18 Derslik,
✅ Fen Laboratuvarı,: pic.twitter.com/g8qbjK2lLy
İstanbul Valiliği, paylaşımında yeni okulun öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamasını temenni ederek öğrencilere 'İyi dersler' dileğinde bulundu.