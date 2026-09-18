Keçiören Belediyesi, 'Öğrenci Dostu Keçiören' anlayışıyla yeni eğitim öğretim döneminde de ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Keçikart sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sağladığı kantin ve kırtasiye desteğinin ardından şimdi de okul servisi desteği başladı.

ANKARA (İGFA)- Keçiören Belediyesi'nin eğitim alanındaki destekleri kapsamında daha önce KeçiKart sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kantin ve kırtasiye desteği sağlanırken, yeni uygulamayla birlikte ortaokul öğrencilerinin okul servis ücretleri de Belediye tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, öğrencilerin ikamet adresleri ile öğrenim gördükleri okul arasındaki 0-3 kilometrelik mesafede okul servis ücreti Keçiören Belediyesi tarafından karşılanacak.

İhtiyaç sahibi ailelerin eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen KeçiKart, öğrencilerin farklı alanlardaki temel ihtiyaçlarına yönelik desteklerin tek bir uygulama üzerinden sunulmasına imkân sağlıyor. KeçiKart kapsamında ilkokul öğrencilerine kantin, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye, ortaokul öğrencilerine ise okul servisi desteği veriliyor. Kantin desteğiyle ilkokul öğrencilerinin okul kantinlerinden sağlıklı gıdalara erişimine katkı sunulurken, kırtasiye desteğiyle öğrencilerin eğitim hayatlarında ihtiyaç duyduğu temel malzemelerin karşılanmasına destek olunuyor. Okul servisi desteğiyle de ortaokul öğrencilerinin okullarına güvenli ve konforlu ulaşımının sağlanması ve ailelerin eğitim kaynaklı giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

AİLE BÜTÇESİNE VE ESNAFA KATKI

KeçiKart ile öğrencilere sağlanan destekler, aile bütçelerine katkı sunarken yerel ekonomiye de destek oluyor. Kartlara yapılan bakiye yüklemeleri sayesinde öğrenciler ihtiyaçlarını karşılayabilirken, uygulamaya dâhil olan okul kantinleri, kırtasiyeler ve servis hizmetleri aracılığıyla Keçiören'de faaliyet gösteren esnaf da ekonomik olarak destekleniyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi olarak eğitimi sosyal belediyecilik anlayışının önemli başlıklarından biri olarak gördüklerini belirterek, öğrencilerin eğitim hayatlarını destekleyen çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Başkan Özarslan, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: 'Keçiören Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve öğrencilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. KeçiKart ile çocuklarımızın kantin, kırtasiye ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına destek olarak ailelerimizin üzerindeki ekonomik yükü azaltmayı amaçlıyoruz.

Hiçbir çocuğumuzun ekonomik şartlar nedeniyle eğitim imkânlarına erişimde zorluk yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.'

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk de Keçiören Belediyesi'nin sosyal yardım alan ailelerin ortaokula devam eden çocuklarının servis ücretlerini karşılamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.