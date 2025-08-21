Ankara Keçiören Belediyesi’nin yaz boyunca sürdürdüğü kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Bir Yaz Akşamı Sineması ve Sokak Lezzetleri” etkinliği, vatandaşlara nostaljik anlar yaşatmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - İlçenin farklı noktalarında gerçekleşen sinema gösterimlerinde, Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları mahalle sakinleriyle buluşturuluyor.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Bu kapsamda Atapark Mahallesi Aşık Veysel Parkı’nda Türk sinemasının efsanelerinden olan “Kibar Feyzo” filminin gösterimi yapıldı. Yapımcılığını Ertem Eğilmez’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Atıf Yılmaz’ın oturduğu 1978 yapımı eser, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Filmde; Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen ve İhsan Yüce’nin oyunculuk performansları izleyicileri kahkahaya boğarken, ders niteliğindeki replikler ise bir kez daha hafızalara kazındı.

LEZZET VE NOSTALJİ BİR ARADA

Gösterim öncesi kurulan stantlarda Keçiören Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve içecek ikram edildi. Sokak lezzetleriyle renklenen gecede her yaştan vatandaş bir araya gelerek hem komşuluk ilişkilerini güçlendirdi hem de keyifli bir akşama tanıklık etti.

“GEÇMİŞE YOLCULUK EDİYORUZ”

Bir Yaz Akşamı Sineması ve Sokak Lezzetleri etkinliğinin sadece film izlemekten ibaret olmadığını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Mahalle bağlarımızı artırıp, birlikte mutlu anılar biriktirdiğimiz, sokak lezzetleri ile birliğimizi bereketlendirdiğimiz açık hava sinema programlarımız yoğun ilgi görüyor. Bu etkinliklerle Keçiörenli hemşehrilerimiz hem sosyalleşiyor hem de paylaşarak kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz filmleriyle hep birlikte geçmişe yolculuk ediyoruz. Programlarımıza yoğun ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi.