Küresel Gazeteciler Konseyi ve İnternet Gazetecileri Federasyonu, medya sorunlarına çözüm getirecek projelerde işbirliği protokolü imzaladı. İGF Genel Başkanı Mesut Demir ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, işbirliğinin medya sektörüne fayda sağlayacağını belirtti.

ANTALYA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) arasında medya sorunlarına çözüm olacak ortak projelerde işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan İGF Genel Başkanı Mesut Demir, medyaların ekonomik, yapısal ve sosyal birçok sorununun bulunduğunu belirterek, 'Bu sorunların temeline bakarak çözüm odaklı projelerde medya sektörünü temsil eden STK'ların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi şart. Bu kapsamda Küresel Gazeteciler Konseyi ve İnternet Gazetecileri Federasyonu arasında ortak projelerde işbirliği anlaşması imzaladık. Medya sektörüne katkılarından ve işbirliğinden dolayı KGK Genel Başkanı, meslek büyüğüm Mehmet Ali Dim'e teşekkür ediyor, işbirliği protokolümüzün medya sektörümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum' dedi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de, işbirliği protokolünün medya sektörüne fayda sağlayacağını ifade ederek, 'Medyalarımızın sorunlarına çözüm getirecek çalışmalar çok önemli. Bakıyoruz, akşam yatıp sabah kalkarak dernek kuranları görüyoruz. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Medyaların ekonomik sorunlarına çözüm yolları oluşturacak projelere imza atmamız gerekiyor. İnternet Gazetecileri Federasyonu ile yaptığımız bu protokol, medyaların geleceğine yönelik adımlardır. Bu vesileyle değerli dostum İGF Genel Başkanı Mesut Demir'e teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.