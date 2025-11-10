İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kış öncesi taşkın risklerini azaltmak için Yarımada bölgesindeki derelerde temizlik ve ıslah çalışması yaptı. 2025 yılı başından bu yana 200 kilometre uzunluğunda dere temizliği yapılırken derelerden 100 bin ton malzeme çıkarıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Yarımada bölgesinde dere temizlik ve ıslah çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2025 yılı başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında Seferihisar, Urla, Karaburun, Menderes ve Çeşme ilçelerinde toplam 200 kilometrelik dere temizliği yapıldı, bu süreçte 100 bin ton malzeme çıkarıldı. Yağışlı dönem öncesinde taşkın risklerini azaltmak amacıyla yaz ayları boyunca dere deniz çıkış ağızları temizlendi ve açıldı.

YIL BOYUNCA DERELERDE TİTİZ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yarımada Dereler Birimi Şefi Harun Seçkin, çalışmaların önemine dikkat çekerek, 'Bölgedeki derelerimizde temizlik ve ıslah çalışmalarını yıl boyunca titizlikle sürdürüyoruz. Bu yıl sadece temizlik değil, aynı zamanda betonarme, taş pere ve korkuluk imalatları da gerçekleştirdik. Amacımız kış sezonunda taşkın riskini en aza indirmek, hem vatandaşlarımızın can güvenliğini hem de mal varlıklarını korumak. Ayrıca ulaşım ve üretim yollarında da dere üzeri yol geçişleri de yapıyoruz' dedi.

YIL SONUNA KADAR 12 BİN TON TAŞ İMALATI YAPILACAK

Seferihisar Akarca 2 Deresi, Urla Bademler İncirliboğaz Deresi, Çamlıçay Sivrice Deresi, İçmeler Çakal Deresi ve Çeşme Çiftlikköy Deresi'nde toplam 2 kilometrelik betonarme ve taş pere imalatı tamamlandı. Dere üzerlerine korkuluk montajları yapıldı, mevcut korkulukların boyanması ve onarımı da gerçekleştirildi. İçmeler Malgaca Deresi, Urla Pınarlı ve Çakal dereleri ile Çeşme Durmuş Deresi, Menderes Ahmetbeyli ve Karaburun Parlak Mahallesi Deresi'nde anroşman taş imalatları devam ediyor. Yıl sonuna kadar 12 bin ton taş imalatının tamamlanması planlanıyor. Vatandaşların afet anında mağduriyet yaşamaması için köy yollarında geçici yol geçişleri de oluşturuldu. Bugüne kadar 516 metre uzunluğunda, 23 yol geçişi yapıldı.