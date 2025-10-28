Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Mesajda 'KGK olarak hedef konulan ideallerin takipçisi olacağımıza dair Atamıza ve tüm Türk milletine söz veriyoruz' dendi.

ANKARA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Mehmet Ali Dim imzasıyla yayınlanan mesajda şu görüşlere yer verildi:

'Türkiye Cumhuriyetimiz, 29 Ekim 1923 tarihinde içeride ve dışarıda karşısına dikilen şer güçlere rağmen Mustafa Kemal ile silah arkadaşlarının kahramanlıkları ve halkımızın olağanüstü fedakarlığıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrası kuruldu. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zor zamanda öncülük ettiği değerleri hâlâ taşımaya devam ediyor.

Cumhuriyet ile halkın egemenliğini esas alan perspektifin geçtiğimiz yıllarda zafiyete uğradığı birçok durum yaşansa da bundan sonrası için milletimizin her ferdini daha mükemmel bir demokrasi için gece gündüz demeden çalışmaya davet ediyoruz.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) olarak biz de bu değerleri ilke edinerek Türkiye Cumhuriyetimizi yüceltme çabasından bir adım dahi geri adım atmadan ülkemiz için emek vermenin şerefini taşıyoruz.

Cumhuriyetin kurucu değerlerinin ülkemizi dünyada yeniden bir oyuncu yaptığını, küllerinden doğarak dünyaya meydan okur hâle getirdiğini görüyor, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesinin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Cumhuriyetimizin 102'nci yılında da, tarihimizin getirdiği tecrübelerin bizi çok güçlü yaptığını kavrayarak, yılmadan, düşmanlaşmadan, hatalarımızdan ders çıkartarak geleceğimizi düşünmenin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz.

Ayrışmadan ya da ayrıştırılmasına fırsat verilmeden vatan topraklarında huzur ve refah içinde yaşamanın yolunun sınırsız basın özgürlüğünden geçtiğini ve ortak doğruya ulaşmada medeniyetimize önemli bir yol haritası çizme fırsatı sunduğunu da bütün samimiyetimizle hatırlatıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muassır medeniyet' diye tabir ettiği hedeflerin destekçisi ve öncüsü olmak adına çuvaldızı kendimize de batırarak Türkiye Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olacağına olan inancımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Hedef konulan ideallerin takipçisi olacağımıza dair Atamıza ve tüm Türk milletine söz vermeyi meslek etiğimiz gereğince bir borç biliyoruz.

Küresel Gazeteciler Konseyi olarak, 102 yaşına ulaşan Cumhuriyetimizin gururunu yaşarken, yurt içi ve yurt dışında ülkemize nasıl hizmet edebileceğimizi kuruluşumuzdan beri düşünüyor ve daha fazlasını yapabilmek için kendimize misyon biçiyoruz.

Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile son 102 yılda bu ülke için canını veren tüm şehitlerimizi minnet, rahmet ve duayla anıyoruz. Cumhuriyetimizin nice yüz yıllar boyu yaşayacağı inancıyla, Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' düsturuyla bu ülkede refah içinde yaşamak için gereken kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu hatırlatma görevini gururla ifa ediyoruz. Ve son söz: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti: Ne mutlu Türk'üm diyene.'