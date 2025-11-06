Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent genelinde kültür ve sanat yatırımlarını sürdürürken, Polatlı ilçesine de modern donanımlara sahip yeni bir kültür merkezi kazandırıyor.

ANKARA (İGFA) - İnşaatı yüzde 40 seviyesindeyken Polatlı Belediyesi'nden devralınan Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi tamamladığında ABB, bölge halkına çok yönlü sosyal ve kültürel hizmet sunacak.

6 BİN 600 METREKARELİK ÇOK AMAÇLI YAŞAM ALANI

Yaklaşık 6 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip merkez, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemin bir arada kullanıldığı modern bir yapıyla inşa ediliyor. Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan kültür merkezi; estetik tasarımı, işlevsel alanları ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Merkezde, 511 seyirci kapasiteli profesyonel gösteri, konferans ve tiyatro salonu yer alıyor. Salon, Polatlı'da düzenlenecek kültürel etkinliklere, konserlere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Projede ayrıca 42 araçlık kapalı, 21 araçlık açık otopark, açık ve kapalı fuaye alanları, kütüphane, kurs odaları, fitness salonları, kulis odaları ve kafeterya gibi birçok sosyal alan bulunuyor.

POLATLI'NIN KÜLTÜREL ÇEKİM NOKTASI OLACAK

ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Üst Yapılar İnşaat Yapım Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş merkezin tamamlanmasıyla Polatlı'nın kültürel altyapısının güçleneceğini vurgulayarak şunları söyledi:

'Polatlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi, yaklaşık 6 bin 600 metrekare inşaat alanına sahiptir. Betonarme ve çelik taşıyıcı sistemin bir arada kullanıldığı yapı bodrum kat, zemin kat ve 1. kattan oluşmaktadır. 511 seyirci kapasiteli profesyonel gösteri, konferans ve tiyatro salonu mevcut olmakla birlikte 42 araçlık kapalı, 21 araçlık açık otopark, açık ve kapalı fuaye alanları ve çeşitli teknik mahaller mutfak, kütüphane, idari ofis, kurs odaları ve fitness salonları, kulis odaları ve kafeterya mahalleri bulunmaktadır.'