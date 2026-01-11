BTSO iştiraki KFA Fuarcılık, 2025 yılı boyunca düzenlediği ulusal ve uluslararası fuarlar, alım heyetleri ve yurt dışı iş gezileriyle Bursa iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırırken, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme hedeflerine önemli katkı sağladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) ihracat odaklı vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren KFA Fuarcılık, 2025 yılında hayata geçirdiği nitelikli organizasyonlarla fuarcılık sektöründe güçlü bir marka konumuna ulaştı.

Ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenen fuarlar, alım heyeti organizasyonları ve yurt dışı iş gezileri sayesinde Bursa firmalarına yeni pazarların kapısı aralandı. KFA Fuarcılık, 2025 yılında dünyanın en büyük savunma sanayii organizasyonlarından biri olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın organizasyonunu üstlenerek önemli bir başarıya imza attı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025, yaklaşık 100 ülkeden binlerce sektör temsilcisini bir araya getirerek rekor katılıma sahne oldu. Ev tekstili sektörünün küresel buluşma noktalarından HOMETEX 2025, 700'ün üzerinde katılımcı firma ve 175 bini aşkın ziyaretçiyle sektörün ihracat potansiyeline güçlü katkı sağladı. Bursa'da düzenlenen Junioshow, TFF Show, Rising City, Food Point ve MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı da farklı sektörlerde önemli iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırladı.

BURSA FUAR MERKEZİ'NDE YENİ DÖNEM

2025 yılı, KFA Fuarcılık açısından yapısal bir dönüşüm yılı oldu. Bursa Fuar Merkezi'nin yönetiminin KFA Fuarcılık bünyesine geçmesiyle, kentin fuarcılık altyapısında yeni bir dönem başladı. KFA Fuarcılık, merkezde daha fazla ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

2026 FUAR TAKVİMİ BELLİ OLDU

KFA Fuarcılık, 2026 yılında da yoğun bir fuar takvimiyle iş dünyasını buluşturacak. Yılın ilk organizasyonu 20-22 Ocak'ta Junioshow ile başlayacak. Nisan ayında LES-EXPO, Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, ICAFF - International Cosmos Art Fair ve Karavan Show Bursa düzenlenecek. Mayıs ayında Bursa Energy & Tech Motion ve HOMETEX, haziranda ise Bursa Food Point & Turfood Horeca Fuarı sektörleri bir araya getirecek. Yıl, kasım ayında gerçekleştirilecek MEEXX - Makine ve Teknolojileri Fuarı ile tamamlanacak.

BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KFA Fuarcılık'ın Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma vizyonunun sahadaki en güçlü aktörlerinden biri olduğunu vurguladı. Fuarların firmalar için yeni pazarlarla temas kurulan, kalıcı ticari ilişkilerin temellerinin atıldığı stratejik alanlar olduğuna dikkat çeken Burkay, 'KFA Fuarcılık aracılığıyla bugüne kadar 250'nin üzerinde yurt dışı iş gezisi gerçekleştirdik. 8 bini aşkın iş insanımızı dünyanın önde gelen fuarlarıyla buluşturduk. Birçok üyemiz bu sayede ilk kez küresel pazarlara açıldı' dedi. Burkay, BTSO olarak KFA Fuarcılık öncülüğünde Bursa iş dünyasının uluslararası rekabet gücünü artırmaya ve ihracata katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.