ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kasım ayında sanayi üretiminin takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını belirten Şimşek, ocak-kasım döneminde ise yıllık büyümenin yüzde 3,5 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

İmalat sanayisinde 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda büyüme yaşandığına dikkat çeken Şimşek, bu tablonun ekonomik iyileşmenin genele yayıldığını gösterdiğini ifade etti. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyrin, yüksek katma değerli üretimi desteklediğini ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelini artırdığını vurguladı.

2026 yılını 'Reform Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Şimşek, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirliği hedefleyen dönüşüm politikalarının önümüzdeki dönemde hızlandırılacağını kaydetti.