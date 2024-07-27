Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Keşanspor’un 30 Haziran’da yapılacak olağanüstü kongresi aday çıkmaması nedeniyle 16 Temmuz’a ardından 29 Temmuz’a ertelenmişti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Yönetim Kurulu sosyal medyada yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Keşanspor Olağanüstü Genel Kurulu İkinci Defa Ertelenmiştir. Olağan üstü olması sebebiyle iki defa ertelenmesi ve yeni yönetim oluşmaması halinde üçüncü oturumda çoğunluk aranmaksınız yeni yönetim kurulunun oluşturulabileceği üçüncü genel kurulun tarihi 29 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir. Çoğunluk aranmayacak olması sebebiyle toplantı yeri ve saati belirlenmemiştir. Yönetim kuruluna aday çıkması halinde toplantı saati adaylarla birlikte belirlenecektir.”

Kongrede bugüne kadar bir aday çıkmaması da Keşanspor’u zor günlerin beklemesine neden olacak.