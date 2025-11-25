Bölgenin tanınmış iş insanlarından Tolga Mercan, Yenimuhacir Belediyesi'ne Isuzu marka 4x4 araç hibe etti. Belediye Başkanı Tamer Kıral, bağışı sosyal medya hesabından duyurarak teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tamer Kıral, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mercan'ın desteğine teşekkür ederek, bağışın belde halkı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Kıral paylaşımında, 'Beldemize destekleriyle güç katan, bölgemizin değerli iş insanı Sayın Tolga Mercan tarafından belediyemize Isuzu marka 4x4 araç hibe edilmiştir. Bu anlamlı katkıdan dolayı belde halkımız ve şahsım adına Sayın Tolga Mercan'a yürekten teşekkür ediyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlik ve dayanışma ile daha güçlü bir Yenimuhacir için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.