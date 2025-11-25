Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi öncülünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşünde, Bursalı kadınlar eşit ve şiddetsiz bir dünya çağrısı yaptı.

Yürüyüşe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, ilçe belediyelerinin kent konseyleri temsilcileri, kadın dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Caddesi'nden Ulu Çarşı girişine uzanan yürüyüşte, kadınlar şiddet karşıtı sloganları ile farkındalık çağrısı yaptı. Omuz omuza yürüyen kadınlar eşitlik taleplerini bir kez daha güçlü şekilde vurguladı.

'ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM İÇİN SOKAKTAYIZ'

'Kadına yönelik şiddetle mücadele demek; kadınların eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkını savunmak demektir' şeklinde duygularını dile getiren Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, 'Biz kadınlar, hayatlarımızı savunmak için yürüyoruz. Şiddetsiz bir yaşam için, adalet için, eşitlik için sokaktayız. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Erkek şiddetine boyun eğmeyeceğiz. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir de günün anlam ve önemi içeren konuşmaları ile kadınların maruz kaldığı şiddet ve eşitsizliğe vurgu yaptı. Kadın dayanışmasının öneminin altını çizen konuşmaların ardından program, şiddetsiz ve eşit bir geleceğe dair ortak kararlılığın güçlü ifadesiyle son buldu.