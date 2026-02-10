Keşan Berberler ve Kuaförler Odası'nın olağan genel kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Mutlu Gezer, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçilirken, odanın da ismi 'Keşan Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası' olarak değiştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Berberler ve Kuaförler Odası'nın genel kurulu, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

Kongreye Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda üye katıldı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Mutlu Gezer, katılımcılara teşekkür ederek kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Divan başkanlığını Kemal Cingöz'ün yaptığı genel kurulda Edirne Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt da söz alarak kongrenin hayırlı olmasını temenni ederken, Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile gelir-gider hesapları, Oda Sekreteri Duygu Çayır tarafından okundu. Raporlar, yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilerek yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi.

Yeni dönem çalışma programı, eğitim ile teorik ve pratik kurs planları ve tahmini bütçe de oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca aylık ücretler, huzur hakları ve yolluk ücretleri, ihtiyaç sahibi üyelere yardım yapılması, öğrenci okutulması ve taşınmaz alım-satımı ile kredi kullanımı konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi de genel kuruldan onay aldı.

Bakanlıktan alınan izin doğrultusunda odanın isminin 'Keşan Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası' olarak değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Seçimleri Mutlu Gezer başkanlığındaki tek listeyle yapılırken, Gezer başkanlığındaki yeni yönetime; Yıldız Karasulu, Erkan Yanık, Ayşegül Ayhandan, Mesut Çakır, Tuğçe Uslu ve Volkan Tokmak seçildi. Yeni dönemde Halil Gürbüz, Sami Akıncı ve Erdi Akkuş ise Denetim Kurulu'nu oluşturdu.