Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de düzenlenen 'Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi'nde Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesini anlattı. Sergiyi 27 Kasım'a kadar tüm vatandaşların, özellikle gençlerin ziyaret etmesini tavsiye etti.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yanı sıra ülke ve dünya genelinden katılımcılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve Dr. Betty Shabazz Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak' sergisinin insan hakları, adalet ve özgürlük mücadelesini anlatan güçlü bir etkinlik olduğunu vurguladı. Erdoğan, sergide arşiv fotoğrafları, belgeler, ses ve video kayıtları ile yapay zekâ destekli sanat etkinliklerinin yer aldığını belirterek, gençlerin burada geçmişte yaşanan zorlukları ve masum insanların uğradığı baskıları görebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in eğitim, aile ve kültür alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek, vakfın Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokolle 81 ilde okul kütüphaneleri ve deprem bölgelerinde eğitim atölyeleri kuracağını açıkladı. Ayrıca 15 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlanacağını ifade eden Erdoğan, Malcolm X'in de adalet ve hak mücadelesinde cesur bir duruş sergilediğini belirterek, her iki ismin de zulme boyun eğmeden hakkı savunduğunu söyleyerek, 'Şartlar ne kadar çetin olursa olsun, hakkı ve hakikati savunmak, inandıkları yoldan sapmamak, onları tarihte ve kalplerde ölümsüz kılmıştır.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in Türkiye'de başörtüsü davasının savunuculuğunu yaptığını, fikir ve ifade özgürlüğü için mücadele verdiğini ve bu gayretiyle birçok tehdit ve takibata maruz kaldığını hatırlattı. Erdoğan, gençlerin bu sergiyle hem fikir hem de cesaret anlamında ilham alacağını vurguladı.

Sergi, 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.