Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Zabıta Teşkilatı’nın 198. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 6 Eylül 2024 Cuma günü tören düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 11.00’da başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Törene; Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Meriç ve Bilgin Atlı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, meclis üyeleri ve belediye birim amirleri katıldı.

Törende, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Selahattin Sınalı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Selahattin Sınalı’nın konuşmasıyla devam etti.

“7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Zabıta Teşkilatı’nın 198. yıldönümü nedeniyle, düzenlenen programda konuşan Sınalı, “Zabıta Teşkilatı, yıllar boyunca toplumun huzuru ve mutluluğunun tesis edilmesinde büyük rol almış, 198 yıllık mazisinde yardımlaşma, dayanışma, barış ve kardeşlik gibi üstün değerlerimizin bugünlere kadar getirilmesinde önemli bir role sahip köklü bir teşkilattır. Keşan Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü olarak, personel yapımızı sürekli dinamik tutan bir anlayış ile her geçen gün hizmet kalitemizi artırarak, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre, kanunların ve yönetmeliklerin bizlere vermiş olduğu yetki çerçevesinde görevimizi ilk günkü heyecan, moral ve motivasyon ile sürdürmekteyiz. Görevimiz esnasında bizlere her konuda yardımcı olan başta Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Mehmet Özcan olmak üzere, tüm kurum amirlerimize, çalışanlara, ve vatandaşlarımıza teşekkürler ederiz.

Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat halkımıza hizmet eden personelime huzurlarınızda teşekkür eder, başta personelim olmak üzere, Zabıta Teşkilatının tüm mensuplarının 198. kuruluş yıl dönümünü kutlarım.” dedi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona ererken, zabıta ekipleri Keşan halkına çiçek dağıttı.