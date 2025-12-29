Edirne'de Keşan Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın altı günü yaklaşık 2 bin kişiye ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Eğitimler 12 ay boyunca 7'den 70'e herkese açık.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bakanlık tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Keşan Kapalı Yüzme Havuzu'nda ücretsiz yüzme eğitimleri aralıksız sürüyor. Proje çerçevesinde haftanın altı günü düzenlenen kurslarla yaklaşık 2 bin vatandaş yüzme eğitimi alıyor. Eğitimler, alanında deneyimli eğitmenler ve görevli personel eşliğinde gerçekleştiriliyor. Katılımcıların güvenliği ve eğitimin verimli geçmesi amacıyla tüm süreç titizlikle planlanıyor.

Yılın 12 ayı boyunca devam eden uygulama, 7'den 70'e yüzme bilmeyen tüm vatandaşlara açık.

Proje, hem sporun yaygınlaştırılmasına hem de toplumda yüzme bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Bu arada köy okullarından Kapalı Yüzme Havuzu'na gelecek öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti sağlanacağı da bildirildi. Bu uygulamayla daha fazla öğrencinin yüzme eğitimiyle buluşturulması hedefleniyor.