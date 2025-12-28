Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Mehmet Sarhanlı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 4 farklı branşta altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası'na Denizli damgası vuruldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor'un genç yeteneği Mehmet Sarhanlı, sergilediği üstün performansla 4 ayrı kategoride Türkiye Şampiyonu olarak kürsünün zirvesine çıktı.



4 ALTIN MADALYA İLE DÖNDÜ



13 Yaş Erkekler kategorisinde mücadele eden genç sporcu; 50, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 50 metre kelebek stillerinde rakiplerini geride bırakarak dört ayrı kategoride Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu önemli başarıyla yetinmeyen sporcu, elde ettiği dereceler sayesinde 14 Yaş Federasyon Karması Milli Takım kotasına girerek ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.



'SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ'



Sporcuların yanında olmaya ve şehrin spor altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizli Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yetişen sporcularımızın ulusal düzeydeki bu başarıları, bizleri son derece mutlu ediyor. Şehrimizi başarıyla temsil eden genç sporcumuz Mehmet Sarhanlı'yı ve antrenörü Emrah Durak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.