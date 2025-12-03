Edirne'de 5 Mayıs 2025 tarihinde kurulan Keşan Sağlık Çalışanları Derneği, dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlediği 'Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde çok sayıda sağlık çalışanını bir araya getirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan ve çevresindeki tüm sağlık çalışanlarını tek çatı altında toplamak amacıyla 5 Mayıs 2025'te kurulan Keşan Sağlık Çalışanları Derneği, kısa sürede büyüyen üye kitlesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dernek, Kavaklık Restoran'da geniş katılımlı bir 'Birlik ve Beraberlik Gecesi' düzenledi.

Kamu ve özel sektörden çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı etkinlikte hem kaynaşma sağlandı hem de derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Programda konuşan Dernek Başkanı Muammer Taşkıran, kuruluş amaçlarını, gelinen noktayı ve geleceğe yönelik hedefleri anlattı. Taşkıran, sağlık çalışanlarının dayanışma içinde olmasının önemine vurgu yaparak Derneğin bölgede kısa sürede güçlü bir birliktelik oluşturduğunu belirtti.

Taşkıran ayrıca üyeliklerin artmasıyla daha etkin bir sağlık çalışanları topluluğu hedeflediklerini, önümüzdeki dönemde sosyal, kültürel ve mesleki etkinlikleri çoğaltmayı planladıklarını söyledi. Keşan'daki tüm sağlık sektörü çalışanlarını Derneğe davet eden Taşkıran, birlikteliğin ancak ortak güçle büyüyebileceğini ifade etti.

Etkinliğe katılan sağlık çalışanları ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür buluşmaların hem mesleki dayanışmayı hem de sosyal bağı güçlendirdiğini kaydetti.