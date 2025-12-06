Bosna Hersek Orta Bosna Kantonu Ekonomi Bakanı Sedzad Milanovic, Bosna Hersek Fahri Konsolosluğu'nu ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Fahri Konsolosluk binasında gerçekleşene ziyarette Bakan Sedzad Milanovic ve beraberindeki heyeti Bosna Hersek Fahri Konsolos Yardımcısı ve Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) Genel Sekreteri Cenita Kocaman karşıladı. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Bosna Hersek Fahri Konsolos Yardımcısı ve BİGMEV Genel Sekreteri Cenita Kocaman, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi kardeşlik bağlarını, karşılıklı ekonomik ilişkilerle güçlendirip, iki kardeş ülkenin üçlü ortak geleceğini inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

Bosna Hersek Orta Bosna Kantonu Ekonomi Bakanı Sedzad Milanovic ise Türkiye'nin güçlü elini ve desteğini her zaman Bosna Hersek'in üzerinde hissettiklerini söyledi. Yakın tarihte Avrupa'nın gözü önünde yaşanan zor günlerde en çok Türkiye'nin desteğini gördüklerini anlatan Sedzad Milanovic, 'Geçmişimizden gelen ve o zor günlerde perçinlenen kardeşliğimiz iki ülke arasında gerçekleşen ziyaretler ve karşılıklı olarak güçlendirilen yatırım fırsatları ile ortak geçmişimiz, güçlü geleceğimizi kuruyor. Bu anlamda Avrupa'nın bakir güzelliği olan ve önemli bir büyüme sergileyen ülkemizin tüm potansiyelleri ile gelişiminde her zaman en büyük desteği Türkiye'den alacağımıza olan inancımız tamdır' dedi.