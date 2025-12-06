Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 195 dönüm üzerinde yaklaşık 15 bin hayvanın barınabileceği yeni bir doğal yaşam alanı açmak için çalışmalara başladı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayvan barınağı ve doğal yaşam alanlarına ilişkin olarak kırsal ve merkez ilçelerle yapılacak protokollere dair görüş alışverişinde bulunulmasının ardından süreç hızlandırıldı. Bu kapsamda, doğal yaşam alanı ve barınaklar için personel ve araç alımlarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Diyarbakır Valiliği ile yapılan yazışmaların ardından Yenişehir ilçesine bağlı Yaytaş Mahallesi'nde bulunan 195 dönümlük alan doğal yaşam alanı olarak belirlendi. Doğal yaşam alanında çalışmalar başladı.

'195 dönümlük alanda 15 bin hayvan misafir edilecek'

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı ve Veteriner İşleri Dairesi Başkan Vekili Vahap Saçaklı, mevcut Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin tamamen dolduğunu belirterek, 195 dönümlük yeni bir alan tahsis edildiğini söyledi. Saçaklı, şu bilgileri aktardı: 'Diyarbakır il genelinde Büyükşehir Belediyesinin 17 dönümlük bir alanda sadece bir hayvan barınağı vardı. Ve alandaki hayvan kapasitesi 500 hayvanla sınırlı. Şu an alanda 900 civarında hayvan var. Bu da ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Valilik ile yaptığımız yazışmalar neticesinde bize 195 dönümlük bir alan tahsis edildi. Bu alanın metrekaresine 10 metrekareye bir hayvan düşecek şekilde projemizi hazırladık. Bu da yaklaşık 14 bin ile 15 bin arası köpeği burada misafir edebilecek kapasitemizin olacağını öngörüyoruz.'