Bornova Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında İzmir'de bir ilk olan Atık Bank Projesi'ni Çamdibi'nde hizmete açarak geri dönüşümü teşvik eden yeni bir modeli hayata geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında İzmir'de belediyeler arasında bir ilk olan Atık Bank Projesi'ni hayata geçirdi. Çamdibi Kapalı Pazaryeri önünde yapılan açılışta atıklarını getiren vatandaşlara sabun, temizlik ürünleri ve belediye tesislerinde üretilen organik gübre hediye edildi. İlk hediyeleri Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki verdi.

Ömer Eşki: 'Bugün attığımız adım küçük ama etkisi büyük'

Açılış töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iklim krizinin günlük yaşamı etkileyen somut bir gerçek olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: 'Dışarıdan bakınca basit bir uygulama gibi görünebilir ama dünya artık imkanlarının sonuna gelmiş durumda. Eskiden bu mevsimde paltosuz gezemezdik; bugün ise anormal bir sıcaklık yaşıyoruz. Bu durum tarımdan gıdaya kadar her şeyi etkiliyor. Geri dönüşüm de bir üretim biçimidir; dönüştürdükçe daha az tüketime ihtiyaç duyarız. Evlerimizde karşılaşacağımız sorunları çözebilecek küçük ama çok büyük bir adımı hep birlikte atıyoruz. Geri dönüşüm artık hepimizin vazgeçilmezi olmalı.'

Eşki, projeye emek veren belediye çalışanlarına ve işbirliği kurumlarına teşekkür ederek Bornova Belediyesi'nin sürdürülebilirlik vizyonunu daha da güçlendirecek yeni projelerin yolda olduğunu söyledi.

Atık Bank Modeli ile döngüsel ekonomi için öncü adım

Bornova Belediyesi ile İzmir Çiğli Rotary Kulübü Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen Atık Bank Projesi, geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasını, doğal kaynak kullanımının azaltılmasını,halkın geri dönüşüme aktif dahil edilmesini ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Çiğli Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yontan, projenin 'Bornova'nın çevre adına attığı vizyoner adımlardan biri' olduğunu belirtti. Rotary 2440. Bölge Guvernörü Adnan Sözeri ise, 'Bu projenin gerçek sahibi çevre bilinciyle hareket eden vatandaşlardır' dedi.

Gençler de sürece dahil: AIESEC ile işbirliği protokolü

Bornova Belediyesi, sürdürülebilirlik çalışmalarına gençlerin katılımını artırmak amacıyla AIESEC İzmir Şubesi ile de bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokolle gençlerin: Atık yönetimi, iklim uyum, azaltım projeleri gibi alanlarda aktif rol alması hedefleniyor. Bornova Belediyesi, çevre sorumluluğunu genç kuşaklarda davranışa dönüştürmeyi amaçlayan projeleri desteklemeye devam edecek.

Bitkisel atık yağların toplanmasında yeni dönem

Bornova Belediyesi ayrıca HBT Batı Geri Dönüşüm A.Ş. ile yaptığı protokolü yenileyerek bitkisel atık yağ toplama çalışmalarını güçlendirdi.

Protokol kapsamında: Hanelerden, işletmelerden, okullardan kaynaklanan bitkisel yağlar kaynağında ayrı toplanıyor ve çevreye zarar vermeden geri dönüştürülüyor.

Bu uygulama, hem çevre sağlığını koruyor hem de geri kazanım ekonomisini destekliyor.