Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastalıklı ağaçların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için özel yöntemlerle tedavi işlemlerine başladı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, alternatif ve doğal tedavi yöntemleriyle hastalıklı ağaçların yarınlara daha sağlıklı şekilde çıkmasını hedefliyor. Çalışma, ilk etapta hastalıklı ağaçların tespitiyle başlatıldı. Belirlenen ağaçlarda kuruyan ve hastalıklı dallar, gövdeye yakın kesimlerle bariyer oluşturma tekniği olan bilezik şeklinde budandı. Ardından ekipler, mantar, böcek ve özellikle gövde kurdunun yağmur ve rüzgâr etkisiyle oluşturduğu gövde yaralarını temizledi. Temizlik sırasında ağacın dokusuna zarar verilmedi. Çıkan artıklar, diğer ağaç ve bitkilere zarar vermemesi için poşetlenerek alandan uzaklaştırıldı.

Bakır sülfat ile yaralı alanlara pansuman yapıldı

Kesim ve temizlik işlemlerinin ardından bakır sülfatın su ile karıştırılmasıyla hazırlanan sıvı, ağaç gövdelerine iyice yedirilerek yaralı alanların pansumanı yapıldı. Böylece kovukların içi böcek ve mantarlara karşı temizlenmiş oldu.

Tedavi modeli üç aşamada uygulandı

Rehabilitasyon ve restorasyon işlemleri üç farklı yöntem üzerinden yürütüldü. İlk yöntemde temizlendikten sonra kesilen ağaç yüzeyleri ve kovuklar, koruyucu aşı macunuyla kapatılarak ağaz gövdesinde hastalık ve zararlıların girişini önleyen yeni bir katman oluşturulmaya çalışıldı.