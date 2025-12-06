İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bakırçay Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere yönelik Tire gezisi düzenledi. Farklı şehirlerden İzmir'e gelen öğrencilerin kaynaşması, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla yapılan etkinlik, öğrencilerin farkındalığını geliştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, Bakırçay Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Tire ilçesinde kapsamlı ve keyifli bir gezi programı gerçekleştirdi. Ülkenin dört bir yanından İzmir'e eğitim görmek üzere gelen öğrencilerin kaynaşmasını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, ilçenin tarihi dokusu, kültürel mirası ve doğal güzellikleri yerinde tanındı. Ziyaret programı boyunca öğrencilerle birlikte Tire'nin kendine özgü mimari yapıları, tarihi çarşısı, geleneksel el sanatları atölyeleri, Kaplan Dağı eteklerindeki mesire alanları ve ünlü Tire Kent Müzesi gibi bölgenin öne çıkan pek çok doğal ve kültürel noktası incelendi. Gezi, öğrencilerin hem sosyal uyumlarını güçlendirdi hem de Tire'nin kültürel ve doğal mirası hakkında farkındalık kazanmalarına katkı sağladı.