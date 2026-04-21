Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim camiasını yasa boğan silahlı saldırıların ardından, Keşan'da okulların güvenliğine yönelik en üst düzey önlemler devreye sokuldu. Keşan Kaymakamlığı tarafından planlanan ve eğitim yılının sonuna kadar süreceği öğrenilen yeni güvenlik rejimi, dün sabah itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Siverek ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Keşan Kaymakamlığı harekete geçti. Dün sabah itibarıyla ilçedeki tüm okullarda polis görevlendirilirken, velilerin okul bahçesine girişleri yasaklandı. Uygulama, dönemin sonuna kadar tavizsiz sürdürülecek.

Keşan'da eğitim ve öğretimin huzur içinde devam edebilmesi için alınan olağanüstü güvenlik tedbirleri bu sabahtan itibaren hayata geçirildi. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ın önceki gün kamuoyuna duyurduğu kararlar çerçevesinde, ilçedeki okulların çevresi ve girişleri emniyet güçlerinin denetimine alındı.

TEK KAPI UYGULAMASI VE POLİS NÖBETİ

Öğrencilerin güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen uygulama kapsamında, okul binalarına girişler sadece tek kapıdan sağlandı. Her okulun girişinde polis memurları görevlendirilirken, sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler detaylı kontrollerin ardından içeri alındı. Okul önlerindeki polis varlığı, hem velilere güven verirken hem de olası tehditlere karşı caydırıcı bir kalkan oluşturdu. Yeni güvenlik protokolünün en dikkat çekici maddelerinden biri de okul bahçelerine yönelik kısıtlama oldu. Bu sabahtan itibaren veliler, okul binalarını bırakın, okul bahçelerine dahi alınmadı. Çocuklarını okula bırakan ebeveynler, okul kapısı önünde polis ve görevliler tarafından bilgilendirilerek geri yönlendirildi.

DÖNEM SONUNA KADAR KESİNTİSİZ DENETİM

Kaymakam Aziz Mercan'ın bizzat takip ettiği sürecin, eğitim-öğretim yılının kapanışına kadar aralıksız devam edeceği öğrenildi. Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu 'huzur' operasyonuyla, Keşan'daki okulların Türkiye genelindeki saldırı benzeri olaylardan tamamen izole edilmesi amaçlanıyor.