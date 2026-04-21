KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde 30 kişilik arama-kurtarma ekibi kurdu. 27 erkek ve 3 kadın personelden oluşan Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GÖLAK), eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Gönüllü belediye personellerinden oluşan ekip son olarak AFAD tarafından verilen kamp eğitimi ile kabiliyetlerini geliştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzman ekiplerince verilen ve 2 gün süren eğitimlerde, GÖLAK ekiplerinin yanı sıra Ford Otosan Arama Kurtarma ve Nezir Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. AFAD'ın Kartepe'de bulunan yerleşkesinde teorik eğitimlerin ardından arama kurtarma ekipleri, Gölcük Yazlık Kadırga'da kamp kurarak, kamp şartlarında konaklama tecrübesi edindiler.

'GÖLAK OLASI AFETLERE KARŞI HER AN HAZIR'

Yazlık Kadırga'da kamp alanını ziyaret ederek GÖLAK ekibi ile bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Belediyemiz personelleriyle kurduğumuz GÖLAK ekibi de olası afetlere karşı her an hazır. Olası bir afet durumunda, Gölcük Belediyesi'nin imkan ve kabiliyetleri yanında, Gölcük Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi - GÖLAK ile afetlere hazırlık noktasında güçlü iş birlikleriyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz' dedi