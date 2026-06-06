Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Emirhan Irmak, 'Birlikte' adlı fotoğrafıyla Türkiye birincisi olarak Ağrı'ya büyük gurur yaşattı.

AĞRI (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yarışmaları'nda Ağrı'dan önemli bir başarı geldi. Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Emirhan Irmak, yarışmanın fotoğraf kategorisinde 'Birlikte' adlı eseriyle Türkiye birinciliğine layık görüldü.

EMİRHAN IRMAK'TAN GURURLANDIRAN BAŞARI

Öğrencilerde demokrasi bilincini güçlendirmek, milli iradeye ve bağımsızlığa bağlılığı pekiştirmek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada elde edilen derece, Ağrı eğitim camiasında memnuniyetle karşılandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Türkiye birincisi olan Emirhan Irmak'ı, danışman öğretmenleri Ahmet Kılıçaslan ve Umut Yıldırım'ı, okul yöneticilerini ve öğrencinin ailesini tebrik etti. Kökrek, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kültürel ve sanatsal çalışmalarda da kendilerini göstermesinin önemli olduğunu belirtti.

Kökrek açıklamasında, 'Öğrencimiz Emirhan Irmak'ın Türkiye genelinde düzenlenen böylesine anlamlı bir yarışmada birincilik elde etmesi bizleri son derece memnun etmiştir. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi sanatın diliyle ifade etmeleri, tarih bilinci ve demokrasi kültürünün yaşatılması açısından büyük önem taşımaktadır. Emirhan'ın hazırladığı 'Birlikte' adlı eser, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu etkili bir şekilde yansıtmıştır. Bu anlamlı başarıda emeği bulunan danışman öğretmenlerimiz Ahmet Kılıçaslan ve Umut Yıldırım başta olmak üzere okul yöneticilerimizi ve öğrencimizin ailesini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin akademik alanların yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerde de kendilerini geliştirmeleri bizleri ayrıca sevindirmektedir. Eğitim camiası olarak çocuklarımızın yeteneklerini ortaya koyabilecekleri her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. Emirhan'ı göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutluyor, eğitim hayatında başarılarının devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Kökrek, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımlarını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.