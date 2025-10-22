Edirne'nin Keşan ilçesidne geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan orman yangınında zarar gören alan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında yeniden yeşillendirilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da yangında zarar gören orman alanı yeniden ağaçlandırılacak

Hatırlanacağı gibi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları yakınlarındaki Sivritepe mevkisinde 6 Ağustos'ta çıkan yangında, 3 dekar ormanlık alan zarar görmüştü.

Yangına, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Keşan Belediyesi, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etmiş, 5 uçak ve 2 helikopterin de desteğiyle alevler kontrol altına alınmıştı.

Yangının ardından Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede temizlik çalışmalarını tamamladı. Yanan ağaçlar kesilerek alan fidan dikimine hazır hale getirildi.

Keşan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında alanda fidan dikimi yapılacağı ve tepenin yeniden ağaçlandırılacağı bildirildi. Yetkililer, bölgenin kısa sürede yeniden yeşil örtüsüne kavuşması için vatandaşları da ağaçlandırma etkinliğine katılmaya davet etti.