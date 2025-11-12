Edirnede Keşan Lisesi'nin 2000 yılı mezunları, 25 yıl aradan sonra bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Lisesi 2000 mezunları, Uğur Aksoy'un organize ettiği özel gecede Keyif Restaurant'ta bir araya geldi. Mezunlar, 25 yıl sonra yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşarken, dostlukların ilk günkü sıcaklığını koruduklarını dile getirdiler.

KEŞAN LİSESİ 2000 MEZUNLARINDAN 25 YIL SONRA UNUTULMAZ GECE

Keşan Lisesi'nin 2000 yılı mezunları, Uğur Aksoy'un organizasyonu ile uzun yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Etkinlik, Keşan'da keyifli bir atmosferde gerçekleşti.

'SAMİMİYET HİÇ BİTMEDİ'

Üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen mezunların birbirine duyduğu samimiyet ve dostluğun hâlâ aynı şekilde devam ettiği gözlendi. Katılımcılar, geçmiş anıları yad ederek birlikte eğlendi.

'SENEYE DAHA KALABALIK OLACAĞIZ'

Gece sonunda yapılan konuşmalarda, bu tür buluşmaların geleneksel hâle getirilmesi dile getirildi. Mezunlar, 'Gelecek yıl sayımızın artarak toplanacağımızı umut ediyoruz' ifadeleriyle yeniden bir araya gelme sözü verdiler.