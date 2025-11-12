Bursa Osmangazi İlçesi'nde bulunan 136 mahallenin sorularını birinci ağızdan dinlemek için mahalle sakinleriyle buluşmalar düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yeni durağı Mehmet Akif Mahallesi oldu.

BURSA (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Osmangazi'nin her mahallesine en iyi hizmeti sunmak için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Aydın, bugüne kadar 40'ın üzerinde mahalleyi ziyaret etti.

Vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Aydın, imkanlar dahilinde çözümler üretmeye devam ettiklerini belirtti. Osmangazililerin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, mahalle ziyaretlerini her fırsatta sürdürdüklerini ifade etti.

Son olarak Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya gelen Aydın, vatandaşların taleplerini tek tek not alarak, gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını söyledi.

'1 MİLYONA YAKIN İNSANIMIZIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Osmangazi'de yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinlemek için mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip elimizdeki imkanlarla taleplere çözüm üretmeye çalışıyoruz. İlgili müdürlüklerimiz, başkan yardımcılarımız ve muhtarlarımızla birlikte mahallelerde yaşayan vatandaşlarla birebir iletişim halindeyiz. Bu buluşmalar, hem vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmemizi hem de sorunlara hızlı çözümler üretmemizi sağlıyor. Osmangazi ilçesinin tüm mahallelerini ve köylerini fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Vatandaşların belediye başkanı ve yönetimiyle birlikte olması son derece olumlu geri dönüşler sağlıyor. Belediyemizin çalışmalarına yön verirken onların görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Birinci hedefimiz, Osmangazi'de yaşayan 1 milyona yakın insanımızın sorunlarına çözüm bulmak ve herkesin yaşam kalitesini artırmaktır. Biz burada bunun için varız' dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın Mehmet Akif Mahallesine her zaman destek olduğunu belirten Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin de, 'Başkanımızı mahallemizin sorunlarıyla ilgili ne zaman arasam ulaşabiliyorum. Bugün bu kahvaltı programını düzenleyip Mehmet Akif Mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerini dinlediği için çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Mehmet Akif Mahallesi sakinleri ise Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi ve Sosyal Gelişim Merkezi'ni mahalleye kazandırdığı, güzel aktiviteler yapmalarını sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.