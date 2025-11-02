Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Ege Üniversitesi Daçka Basketbol Takımını konuk etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin üçüncü haftasında taraftarı önünde Ege Üniversitesi Daçka'yı 96-52 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.

Yeşil-siyahlılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 96-52'lik net bir skorla kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.Üçüncü resmi maçından da galibiyetle ayrılan Büyükşehir, bu sonuçla zirvedeki yerini korudu.

Karşılaşmaya Büyükşehir, kaptan Gökhan Aydın, Mert İlhan, Yavuz Koça, Egemen Usta ve Aydın Şirin beşiyle başladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen yeşil-siyahlılar, ilk çeyreği 23-12, ilk yarıyı ise 48-23 önde tamamladı.

GALİBİYETİ TARAFTARLARIYLA KUTLADILAR

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Büyükşehir Basketbol, taraftarı önünde parkeden 96-52'lik farklı skorla galip ayrıldı. Maç sonunda tribünleri dolduran taraftarlarıyla galibiyeti kutlayan Büyükşehir'de Yavuz Koça 15 sayı, Aydın Şirin ve Can Koç ise 12'şer sayıyla galibiyete önemli katkı sundu.