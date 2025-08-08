Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kepsut’un Mehmetler Mahallesi’ndeki yıllardır süregelen içme suyu sorununu çözdü. BASKİ’nin 2 bin 400 metrelik yeni içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlamasıyla birlikte yıllardır tankerlerle su taşıyan mahalleli, kesintisiz içme suyuna kavuştu.BALIKESİR (İGFA) - Halkın yaşam kalitesini artırmak ve taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturmak için tüm birimleri harekete geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, merkezden kırsaldaki en uzak mahalleye kadar her noktaya eşit ve adil hizmet ulaştırıyor. Başkan Akın’ın liderliğinde şehrin içme suyu kaynaklarını artıran Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Kepsut’un Mehmetler Mahallesi’nin yıllardır süren susuzluk sorununa neşter vurdu. Bugüne kadar tankerlerle taşınan suyla yaşamını sürdüren vatandaşlar, ilk kez sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.

2 BİN 400 METRELİK YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI TAMAMLANDI

Kepsut’un Mehmetler Mahallesi’nde geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan vatandaşların yıllardır hasret kaldığı su, BASKİ’nin yoğun çalışmasıyla mahallelerine ulaştı. Başkan Akın’ın talimatları doğrultusunda Keçidere Mahallesi’nde içme suyu deposundan Mehmetler Mahallesi’ne kadar uzanan 2 bin 400 metrelik yeni içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlayan BASKİ, bölge halkına sağlıklı ve kesintisiz su akışı sağladı. Yalnızca içme suyu şebeke hattı değil proje kapsamında yer alan; elektrik hattı, pompa sistemi ve gerekli altyapılar da sıfırdan kurularak devreye alındı.

“HEM İNSANİ AÇIDAN HEM DE TEKNİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA”

Mahalleye içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlamak için tüm işleri başarılı bir şekilde koordine eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Bu çalışma hem teknik hem de insani açıdan çok kıymetli. Artık Mehmetler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımız, musluklarından kesintisiz suya kavuşabilecek. Ekibimizle birlikte Ahmet Başkan’ımızın da liderliğinde önemli bir çalışmaya imza attık. Bu hizmetin ardından Başkanımız Ahmet Akın’ın halk odaklı vizyonu yatıyor.” ifadelerini kullandı.

KEPSUTLU VATANDAŞLARDAN BAŞKAN AKIN’A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Yıllardır susuzluk sorunuyla karşı karşıya kalan bölge halkı, Ahmet Akın’ın göreve gelmesiyle birlikte mahallelerine verdiği sözü tuttuğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler. Yıllardır bekledikleri bu hizmet için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve BASKİ ekibine teşekkür eden Mehmetler Mahallesi sakinleri, “Ahmet Başkanımız bizi yıllardır süren eziyetten kurtardı. BASKİ ekipleri geceli gündüzlü çalışıp kısa sürede mahallemizi suya kavuşturdu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar.