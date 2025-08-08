Mardin Dunaysır Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Nasır Aydın, Son yıllarda bölgede gençler arasında yaşanan intihar vakaları gittikçe artığına dikkat çekti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Bölgedeki cana kıyma olayların araştırılması ve Meclis'e taşınması gerektiğini belirten Mardin Dunaysır Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Nasır Aydın, Mardin genelinde zaman zaman yaşanan ama sonuç itibariyle herkesi derinden üzen bazı vakalar ile karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Yaşanan cana kıyma hadiselerinin tam olarak araştırılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini altını çizen Aydın, "Biz vatandaşlar olarak yaşanan bu tatsız olayların yaşanmaması için çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin çeşitli sorunlarının olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmalı ve bu amaçla aile bireyleriyle olan iletişimimizin sağlıklı ve güçlü olmasına özen göstermeliyiz” dedi.

15-24 yaş arasındaki ergen ve genç yetişkinlerde yaşamına son verme, günümüzde en büyük sorunlardan biri haline geldiğine dikkat çeken Aydın, "Son 40 yılda bu grupta görülen intihar oranları 4-5 kat artmıştır. Bu girişimlerin çoğunda ölüm oranı düşük de olsa kesinlikle ciddiye alınmalıdır. Tamamlanmamış intiharların yaklaşık yüzde 30'u daha sonra eylemini ölümle bitirmektedir. Gerek dünyada gittikçe artan şiddet olayları gerekse de sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri var. “ifadelerini kullandı.

İnsanlarımızı derinden üzen, insanlarımızı bunalıma, anlamsızlığa, çaresizliğe sürükleyen türlü psikolojik faktörlerin olduğunun bilincinde olması gerektiğini vurgulayan Aydın,” Bununla birlikte hayatına son verme ardında ciddi derecede ekonomik faktörler de söz konusudur. Bu bakımdan bilhassa ciddi maddi zorluklar içindeki insanlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenecek yetkili kurumlarla bağlantıya geçilebilir. Böylece ilgili kişilerle söz konusu durum paylaşılabilir. Bu noktada genel olarak tüm vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ve özellikle bölgemizin ileri gelenlerinin, kanaat önderlerinin bu konuda gereken hassasiyeti sergilemelerinde fayda olacaktır. Yaşanan intihar vakalarından derinden duyduğumuz üzüntüden dolayı bu konudaki fikirlerimizi kamuoyunla paylaşmayı insani bir görev olarak kabul ediyoruz” dedi.