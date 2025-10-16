Resmi Gazete'de yayımlanan 4 kanun ile Türkiye, Romanya, Maldivler, Malezya ve Malta ile imzaladığı anlaşmaları onayladı. Ekonomik, ticaret ve denizcilik alanlarında iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyen anlaşmalar, Türkiye'nin dış politikası ve ekonomik ilişkilerini de güçlendirecek.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmî Gazete'de, Türkiye'nin Romanya, Maldivler, Malezya ve Malta ile imzaladığı anlaşmaların onayına ilişkin 4 kanun yayımlandı. Bu kanunlar, ekonomik iş birliği, ticaret ve denizcilik alanlarında karşılıklı fayda sağlayacak düzenlemeleri yürürlüğe koyacak.

Türkiye'nin dış politika ve ekonomik ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak dikkat çeken kanunların ayrıntıları şöyle:

TÜRKİYE-ROMANYA PROJELER FİNANSMANI ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti arasında, uygun görülen alanlarda gerçekleştirilecek projelerin finansmanı hakkındaki anlaşmanın onaylanması uygun bulundu. Anlaşma, iki ülke arasındaki altyapı, enerji ve kalkınma projelerinde finansal iş birliğini kapsıyor. Bu adım, Avrupa Birliği üyesi Romanya ile ekonomik bağları derinleştirerek, ortak yatırımları teşvik edecek.

TÜRKİYE-MALDİVLER TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan tercihli ticaret anlaşmasının onaylanması uygun görüldü. Anlaşma, gümrük vergilerinde indirimler ve ticaret engellerinin kaldırılmasıyla iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırıyor. Maldivler ile turizm, tekstil ve tarım ürünleri ticaretinde yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.

TÜRKİYE-MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KOMİTESİ KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi'nin 30 Ekim 2024 tarihli ve 01/2024 sayılı kararının onaylanması uygun bulundu. Karar, mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesini ve yeni ticaret alanlarının açılmasını içeriyor. Malezya ile otomotiv, elektronik ve gıda sektörlerinde hacmin artması öngörülüyor.

TÜRKİYE-MALTA DENİZCİLİK ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan denizcilik anlaşmasının onaylanması uygun görüldü. Anlaşma, deniz taşımacılığı, liman işletmeciliği ve deniz güvenliği konularında karşılıklı iş birliğini düzenliyor. Akdeniz'de stratejik bir ortaklık olarak, lojistik ve denizcilik sektöründe yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

Söz konusu kanunların detaylarına ulaşmak için başlıkların üzerlerine tıklayabilirsiniz.