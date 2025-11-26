ANKARA (İGFA) - 11 Kasım'daki doğum günü kapsamında düzenlenmesi planlanan anma konseri, Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi ve 20 Mehmetçiğin şehit olması nedeniyle ertelenmişti.

'ONU KAYBETMEK HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ'

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç da sanatseverleri yalnız bırakmayarak konsere eşlik etti.

Tunç, konser öncesi yaptığı konuşmada Kemal Sunal'ın Türk halkının ortak hafızasındaki yerine vurgu yaparak, 'Çok kıymetli bir sanatçıyı anıyoruz.

Ben de çocukluğumda onun filmleriyle büyümüş bir genç olarak kendisine karşı derin duygular besliyorum. Onu kaybetmek toplum olarak hepimizi derinden üzmüş, hepimizin yüreğinde iz bırakmış bir gündü.

Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'ın selamlarını sizlere ileterek bugün burada bu anma programını hazırlayan ve sahne alan tüm arkadaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

TÜRKÜLERLE DOLU GECE YAŞANDI

Koro şefliğini İlkim Eylül İlk'in yaptığı konserde Kemal Sunal'ın filmlerinde yer alan ve kendisinin sevdiği türküler seslendirildi. 'Dom Dom Kurşunu, Ayağında Kundura, Bitlis'te Beş Minare ve Ay Akşamdan Işıktır' gibi onlarca türkünün seslendirildiği gecede, usta oyuncunun rol aldığı film kesitlerinden sinevizyon gösterimi de yapıldı. Hem güldüren hem de eğlendiren konserde Türkiye'nin unutulmaz sanatçısı Kemal Sunal, büyük bir vefa duygusuyla anıldı.