Evcil hayvan ürünleri ve mamaları sektörünü buluşturan Pet İzmir 2026, 8-11 Ocak tarihleri arasında İzmir'de kapılarını açtı. Fuar, sektörün son 11 yıldaki ihracat başarısını ve uluslararası iş birliği fırsatlarını gözler önüne serdi.

İZMİR (İGFA) - Evcil hayvan ürünleri sektörünün önde gelen buluşma noktası 9. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı - Pet İzmir 2026, 8-11 Ocak tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuar açılışına Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, İzmir Ticaret Odası temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, PETBİR Başkanı Meltem Akın, Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı ve çok sayıda sektör profesyoneli katıldı. Açılışta konuşan Öztürk, evcil hayvan mamaları sektörünün Türkiye'de son 11 yılda ihracatını 4,5 milyon dolardan 150 milyon dolara çıkararak 33 kat büyüdüğünü vurguladı. Öztürk, '2025 yılında 112 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Sektörün gücünü artırmak ve yeni pazarlara açılmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı destekli URGE projesi kapsamında 14 firmayı kümelenme faaliyetleriyle uluslararası pazarlara hazırladıklarını belirtti.

Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı ise, 'Türkiye'de üretilen kuru mamaların yüzde 80'i Ege Bölgesi'nde üretiliyor. Pet İzmir ile İzmir ve Ege'nin sektör gücünü tüm dünyaya gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.

PETBİR Başkanı Meltem Akın, fuarın sektörün dış dünyaya açılmasını sağlayacak önemli bir platform olduğunu belirterek, 'Sadece ürünlerimizi sergilemekle kalmayacağız, Ar-Ge gücümüzü ve yenilikçi vizyonumuzu da paylaşacağız. Fuar, sektörümüzü ve birliğimizi daha ileriye taşıyacak bir köprü görevi görecek' dedi. Pet İzmir 2026, beş kıtadan sektör temsilcilerini ağırlayarak, evcil hayvan ürünleri ve aksesuarlarının uluslararası pazarlarda tanıtılmasına katkı sağlayacak.