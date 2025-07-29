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Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam Tokayev onuruna resmi yemek verecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edecek.

Tören sonrasında ikili görüşmeye geçildi. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısına başkanlık edecek liderler, toplantı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

İki lider, heyetlerini takdim ettikten sonra Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev’i ana giriş kapısında karşıladı. Bandonun iki ülke milli marşlarını çalmasıyla başlayan törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer alırken, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Törende, Tokayev’in makam aracı Külliye önündeki caddede süvariler tarafından protokol kapısına kadar eşlik edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle karşıladı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladı.

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