PRNewswire / MÜNİH (İGFA) - Huawei, sağlık ve spor alanındaki en son yeniliklerini sergiledi ve 2 Eylül'de Münih'te düzenlenecek Huawei Yenilikçi Ürün Lansmanı etkinliğinde resmi olarak piyasaya sürülmeden önce, yeni nesil taşınabilir kan basıncı ölçüm cihazı olan HUAWEI WATCH D3 modeline ilişkin özel bir ön tanıtım yaptı. En son akademik araştırmaları gündelik tüketici teknolojisiyle birleştiren Huawei, öncü araştırmaları insanların günlük yaşamlarını yeniden şekillendiren ürünlerle buluşturarak açık işbirliğine olan bağlılığını sergilemeye devam ediyor.

AZMİN MİRASI, SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE YENİ BİR ADIM

Huawei'nin kan basıncı izleme teknolojilerindeki yolculuğu, şirketin spor ve sağlık alanındaki çalışmalarına başladığı 2014 yılına uzanıyor. Geçtiğimiz on yılı aşkın sürede Huawei; dinamik kalp atış hızı ve SpO₂ takibinden EKG ölçümüne, ardından kan basıncı izleme teknolojilerine uzanan kapsamlı bir inovasyon süreci yürüttü. Şirket, giyilebilir sağlık teknolojilerini istikrarlı biçimde geliştirerek kullanıcıların sağlık verilerini daha kapsamlı ve doğru şekilde takip edebilmesine katkı sağladı.

Huawei, 2021 yılında ilk bilekten ölçüm yapan ambulatuvar kan basıncı takip cihazı olan HUAWEI WATCH D'yi kullanıcılarla buluşturdu. Tıbbi düzeyde kan basıncı ölçüm teknolojisini bilek formuna taşıyan HUAWEI WATCH D, Çin ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke ve bölgede tıbbi cihaz sertifikası aldı. Huawei, 2024 yılında ise HUAWEI WATCH D2'yi piyasaya sunarak 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı izleme özelliğini akıllı saat deneyimine taşıdı ve kan basıncı yönetiminde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Huawei, 2026 yılında kan basıncı sağlığı alanındaki inovasyonlarını bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Yeni nesil HUAWEI WATCH D serisinin en yeni üyesi HUAWEI WATCH D3, gelişmiş bilek tipi ambulatuvar kan basıncı ölçüm teknolojisinin yanı sıra daha geniş kullanım senaryoları ve kapsamlı sağlık takibi özellikleriyle öne çıkıyor.

HAFİF TASARIM, PROFESYONEL SAĞLIK TAKİBİYLE BULUŞUYOR

Uzun süreli kullanımda konforu artırmak üzere geliştirilen HUAWEI WATCH D3, daha ince gövdesi ve optimize edilen kayış yapısıyla daha hafif ve rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. 'Doğanın iyileştirici gücü'nden ilham alan üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak olan HUAWEI WATCH D3, profesyonel sağlık takibini şık ve günlük kullanıma uygun bir tasarımla bir araya getiriyor.

DAHA FAZLA SENARYODA, DAHA KAPSAMLI SAĞLIK VERİLERİ

HUAWEI WATCH D3, yüksek kalp atış hızlarında dahi doğru kan basıncı ölçümü gerçekleştirebiliyor. Egzersiz öncesi ve sonrasında kan basıncı verilerini takip ederek kullanıcıların egzersiz yoğunluklarını daha bilinçli şekilde belirlemelerine yardımcı oluyor ve daha sağlıklı spor alışkanlıklarının geliştirilmesini destekliyor.

HUAWEI WATCH D3 ayrıca Avrupa Birliği'nde CE MDR sertifikasına sahip. Sertifika kapsamında tek seferlik kan basıncı ölçümlerinin yanı sıra ambulatuvar kan basıncı izleme ve egzersiz öncesi ve sonrası kan basıncı ölçümleri de yer alıyor.

Yeni nesil cihazın sunduğu yenilikler arasında, yüksek irtifa ve ani sıcaklık değişimleri gibi farklı çevresel koşullarda kan basıncı ölçümünün hatırlatılmasını sağlayan özellikler de bulunuyor. Böylece kullanıcıların önemli sağlık kontrollerini düzenli şekilde gerçekleştirmeleri destekleniyor.

Kan basıncı takibinin ötesine geçen HUAWEI WATCH D3, uyku ve duygusal iyi oluş takibindeki geliştirmelerin yanı sıra daha kapsamlı Health Glance ölçümleri ve sağlık analizleri de sunuyor.[1] Belirli özelliklere ve uygulamalara ilişkin daha detaylı bilgiler ise ilerleyen dönemde paylaşılacak.

HUAWEI WATCH D3'ün resmi lansman tarihi, fiyatı ve tüm teknik özellikleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için Huawei'nin resmi iletişim kanallarını takip edebilirsiniz.

[1] Health Glance özellikleri ve sağlık araştırmaları kapsamında toplanan veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve teşhis veya tedavi amacıyla kullanılmamalıdır.