Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hibe tohum destekleriyle buğday ekimi yapan çiftçiler, ürünlerini hasat etmeye başladı. Antalya’nın en büyük yaylalarından biri olan Korkuteli Yeşiloba Yaylası’nda üreticiler, dönüm başına ortalama 500 kilogram buğday elde ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurak tarım arazilerinde üretimi yeniden canlandırmak ve üreticilere destek sağlamak amacıyla hibe ettiği buğdayların hasadına başlandı. Güz döneminde dağıtılan glosa türü buğday tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, bu yıl da verimli bir hasat yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Üreticilerin talepleri doğrultusunda, iklim ve bölgesel koşullara uygun olarak dağıtılan buğday tohumları çiftçilerden yüzünü güldürüyor. Korkuteli’nde 44 mahallede toplam 62 ton buğday tohumu dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 3 bin dekar tarım arazisinin tohum ihtiyacını karşılayarak üretime önemli katkı sağladı. Yeşiloba Yaylası’nda bu yıl dönüm başına ortalama 500 kilogram ürün elde edildiğini belirten üreticiler, verilen desteklerden memnuniyet duyuyor.

62 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi’nin tohumluk buğday destekleri hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Neslihan Cavunt “Üreticilerimizin gelirini artırmak ve üretime katkı sunmak amacıyla çiftçilerimize destekler sağlıyoruz. Tohum desteğinden faydalanan çiftçilerimiz bu yılki hasatlarına başladı. Sağladığımız tohum türünün verimliliğinden oldukça memnun. Dönümde ortalama 500 kilogramlık bir verim elde ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

“EN UYGUN TOHUMU BELİRLEDİK”

Çiftçilerin bereketli bir hasat dönemi geçirdiğini belirten Korkuteli Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Önder Gündüz, “Büyükşehir Belediye’mizin geçen yıl güz döneminde dağıttığı tohumları toprakla buluşturmuştuk. Bu yıl da hasadımızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz çalışma kapsamında 3 bin dekarlık bir alan için planlama yaptık. Öncelikle yöremize uygun buğday çeşidini belirledik. Soğuk iklime dayanıklı ve kırsal alana uygun bir tür seçtik. Belediye ekipleri, belirlenen çiftçilerimize ekecekleri alana göre buğday tohumlarını dağıttı. Bu yıl yağışların normal seyretmesiyle birlikte bölgede güzel bir verimlilik oldu. Büyükşehir Belediyemize destekleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA

Tohum desteklemelerinden memnun olduklarını belirten Yeşiloba Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ayhan Uysal ise, “Hiç sulama yapmadan, bu yıl dönüm başına ortalama 500 kilogram ürün aldık. Hasadımız tamamlanmak üzere. Hibe edilen tohumlar bölgemize son derece uygun. Eğer sulama yapabilsek 800 kilograma kadar verim alabiliriz. Desteklerden çiftçiler olarak memnunuz. Büyükşehir Belediyesi her zaman çiftçilerin yanında. Yapılan çalışmalar için çok teşekkür ederiz” dedi.