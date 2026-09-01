Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kayseri Valiliği'nin düzenlediği resepsiyona katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Taş Mektep olarak bilinen tarihi Kayseri Lisesi'nde gerçekleştirilen resepsiyona katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı etkinlik, il protokolünün katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'na Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra,TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutan Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, yargı mensupları, rektörler, kaymakamlar, müdürler, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek konukları karşılayarak, bayramlarını kutladı. Başkan Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç da davetlilerle tek tek tokalaşarak sohbet edip, Zafer Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, sinevizyon gösterisi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Gösterilerin ardından konuklara hitap eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Bir 30 Ağustos'ta gururla, onurla bu gazi lisenin bahçesinde beraberiz. Onurla ve gururla 30 Ağustos'umuzu kutluyoruz' dedi. Vali Çiçek, gençlere de seslenerek her biri genci vatan olarak gördüklerini kaydederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Büyükkılıç, ise yaptığı değerlendirmede, aziz milletin tarih boyunca gösterdiği kahramanlık ve fedakârlıklarla, 104 yıl boyunca olduğu gibi gelecek nesillerin de büyük bir onur duyacağını kaydederek, büyük zaferin 104'üncü yılını kutladı.

Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde, tüm katılımcılar, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos'un coşkusu ile bir araya gelirken Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü için hazırlanan zafer pastası protokol üyelerince kesildi.