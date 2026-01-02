Ankara Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı gerekli tüm önlemleri alarak tuzlama ve yol açma çalışmalarını titizlikle yürüttü.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde sahaya sevk edilen ekipler, kar yağışının yoğun olarak görüldüğü mahallelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sayesinde ilçedeki ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

KOORDİNASYON AKOM'DAN YÖNETİLDİ

Ankara Valiliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı ve don uyarılarının ardından teyakkuza geçen Keçiören Belediyesi ekipleri, 7/24 esasına göre sahada hazır bulundu. AKOM'dan yönetilen çalışmalar kapsamında özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar küreme ve kaldırım temizleme faaliyetlerine öncelik verildi. 93 araç ve 400 personelin görev yaptığı çalışmalarda, vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalara ivedilikle yönlendirme yapıldı.

ÇALIŞMALAR ANLIK İZLENDİ

Kar küreme ve tuzlama araçlarında yer alan kamera sistemleri sayesinde çalışmalar AKOM'dan anlık olarak izlendi. Kamera ve harita destekli takip sistemiyle kapalı yollar kısa sürede ulaşıma açılarak olası mağduriyetlerin önüne geçildi. Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7 gün 24 saat esasına göre mesaiye devam ediyor.

'TEYAKKUZ HALİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan çalışmaları anlık olarak takip ederek, 'Kar yağışının olumsuz etkileri ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 93 araç ve 400 personelimizle sokak sokak, mahalle mahalle çalışmaya devam ediyoruz.' dedi.