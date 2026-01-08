Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'daha temiz bir Kayseri için' sloganıyla hayata geçirdiği 'tesisat sizden kombi bizden' projesinden faydalanan ve daha önce kömürle ısınan 4 bin haneyi kış mevsiminin soğuk günlerinde artık doğal gaz ısıtıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Modeli Belediyecilik markası ile yerel yönetim hizmetlerini çeşitlendirerek sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem çevreci hem de gönüllere dokunan projeleri ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen tesisat sizden kombi bizden' projesi Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde toplam 4 bin haneyi ısıtıyor.

4 etap şeklinde planlanan ve ilk üç etabı tamamlanan 4. etabının ise başvuruları devam eden proje kapsamında şuana kadar 4 bin eve kombi montajları yapıldı. Tesisatlarını hazırlayarak projeye başvuru yapan vatandaşların evlerinde yapılan teknik incelemenin ardından kombilerine kavuşan 4 bin ev doğal gaz konforuna kavuştu.

'Daha temiz bir Kayseri için' sloganıyla hayata geçen ve kentin hava kalitesinin artmasına katkı sunan proje, kombi montajı yapılan evlerde yaşam kalitesini de arttırırken projeden faydalanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler.