Kayseri Talas Belediyesinin 6 yıl önce kırsalda başlattığı ve Türkiye genelinde yaygınlaşan 'Belediye Mahallemizde' uygulamasının son durağı Mevlana Mahallesi oldu. Belediye ekipleri, yaklaşık 20 gün boyunca 90 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 6. mahallesinde tepeden tırnağa bakım, onarım, temizlik ve güzelleştirme çalışması yapacak.

KAYSERİ (İGFA) - Yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım-onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalar, 250 personel ve 55 iş makinesiyle başlatılan uygulama ile mahalleler, baştan aşağı yenilenirken, vatandaşların talepleri de yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi ilgili altyapı kurumlarına iletiliyor.

Mahalle muhtarı Hacer Arık ile birlikte çalışmaların startını veren Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkez mahallelerde süren uygulamayla ilgili şunları söyledi: 'Değerli arkadaşlar, 'Belediye Mahallemizde' uygulamamızla sizlerle bir araya geliyoruz. Bahçelievler'den başlayarak Han, Harman, Tablakaya, Kiçiköy, Yenidoğan ve Yukarı Mahalle'den sonra şimdi de hep beraber Mevlana Mahallemizdeyiz. 90 binin üzerinde nüfusuyla buradaki hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor ve bunu en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Maşallah hepinizin topyekûn bu çalışması ses getiriyor. Ellerinize sağlık. Bütün emeklerinizi, gönül gücünüzü, yüreğinizi ve bileğinizi birleştirerek çalışıyorsunuz. Vatandaş da bundan çok memnun. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması için değişik ülkelerden ve şehirlerden gelen misafirlerimiz de Talas'ın düzeninin, temizliğinde ve güzelliğinden bahsettiler. Hepinizden Allah razı olsun.'

'HER ZAMAN HİZMET ALIYORUZ'

Mevlana Mahalle Muhtarı Hacer Arık da yaptığı açıklamada Başkan Yalçın'dan ve belediye hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getirerek, 'Çok güzel bir uygulama ile mahallelerimiz baştan aşağı elden geçiriliyor. Bugün de sıra bizim mahallemizde. Öncelikle Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar çok güzel hizmetlere imza attılar, mahallemiz adına ne istediysek hep karşıladılar. Bugün de adeta tüm belediyeyi buraya yığarak çalışmaları başlatıyorlar. Mahallemize hayırlı olsun' şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN MODEL

Uygulama, başladığı günden bu yana hem kapsamı hem de modeliyle Türkiye'de pek çok belediyeye örnek oldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019'da 'En Başarılı Proje' ödülüne layık görülen 'Belediye Mahallemizde', bugün de başarı hikâyesini ilçenin şirin sokaklarında sürdürmeye devam ediyor.