Kayseri Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yalnızca bir açılış töreni değil umut, dayanışma ve toplumsal duyarlılık açısından sembolik bir adım atıyor.

KAYSERİ (İGFA)- Her bir öğrencinin bir geleceğe, her bir ailenin bir nefese dönüşmesini hedefleyen Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. ve II. Kademe), özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunacak güçlü bir eğitim yuvası olarak kapılarını açıyor.

Modern yapısıyla dikkat çeken okul, yalnızca bir bina değil; özel eğitim alanında Kayseri Talas'ın duyarlılığını, merhametini ve yüksek yaşam standardı vizyonunu yansıtan örnek bir sosyal belediyecilik eseri niteliği taşıyor.

'ONLARIN MUTLULUĞU, BİZİM EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılış törenine tüm vatandaşları davet ederken şu ifadeleri kullandı:

'Özel gereksinimli evlatlarımızın her biri bizim başımızın tacıdır. Onların yüzündeki bir tebessüm, ailelerimizin kalbindeki bir huzur bizim için en büyük mutluluktur. Bu okul sadece bir eğitim kurumu değil; sevginin, sabrın ve umut dolu yarınların kapısıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günde yanımızda görmekten büyük onur duyarız.'

TÖREN PROGRAMI

Açılış töreni, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te, Talas'ın Şehit Komandolar Caddesi'nde, 447 numaralı bina yanında yer alan Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilecek. Törene şehir protokolünün