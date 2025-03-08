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Talas Belediyesi’nin deprem farkındalık standına büyüklerin yanı sıra minikler de yoğun ilgi gösterdi.

Stantta vatandaşlara deprem anında alınması gereken önlemlerin yanı sıra, ilçedeki parklara konuşlandırılan deprem konteynerleri içerisinde hayati önem taşıyan malzemelerin sunumu yapıldı. Ayrıca malzemelerle ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Açılan stantta Kayseri Talas Belediyesi’nin deprem farkındalığına yönelik yaptığı çalışmalara yer verildi.