Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından düzenlenen Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumunda yaptığı konuşmada, “Afete karşı her zaman hazır olacağız” dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi gerçekleştirilen programın açılışında konuşan AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, kapasite artırımı için yapılan paydaş çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Bütün belediye başkanlarımızın çok büyük desteği var. Özellikle Kayseri Talas Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Teşkilat olarak birçok faaliyeti rahatça yapmamızı sağlıyor. Ali Dağı’nda çok güzel bir organizasyonla bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Talas Belediyesi çalışanlarının ve diğer kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalışmasını gördük.” diye konuştu.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlarken, “Bugünkü program çok anlamlı. Her zaman afetlere hazır olacağız. Krizin içindeki insan krizi yönetemeyeceği için biz depremde kardeş belediye olduk. Doğal afetler her zamanla bizimle olacak. Bu çalıştay bir kitap haline getirilince temel el kitabımız olacak.” şeklinde konuştu.

DEPREMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Başkan Yalçın depremle ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsederek, “Başakpınar civarında afet yaşam merkezi diye 100 konteynerlik bir alan yapıyoruz. AFAD ile koordine halindeyiz. İnsanların hemen sığınabilecekleri bir alan olacak. Elbistan’da 300 konutluk yaşam merkezini yaptık ancak burada bundan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu gördük. Büyük parklarımıza içerisinde tıbbi ve yaşam malzemelerinin bulunduğu konteynerler yerleştirdik. Bütün parklarımıza bunları yaygınlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başta Başkan Yalçın olmak üzere protokol tarafından AFAD destek gönüllülerine kimlikleri verildi.