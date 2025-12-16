Sakarya'da Yazlık Katlı Kavşağı çalışmaları öncesinde Yenikent'teki trafik yoğunluğunu çarşıya, çevre yoluna ve şehrin diğer bölgelerine trafiksiz şekilde aktaracak olan köprülü kavşak ile duble yol için ihale tarihi belli oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda tarihi bir dönemin başlangıcını kamuoyu ile paylaştığı dev projelerle yapıyor. Yazlık Katlı Kavşağı'nın inşası öncesinde Yenikent'ten şehre geliş güzergahını kullanan binlerce sürücüye bir alternatif oluşturulması için harekete geçilmiş ve köprülü kavşak ile yeni bulvar müjdesi verilmişti.

Yazlık Kavşağı'na yakın bir mesafeden Şeker Kavşağı yönüne Çevre Yolu'na paralel şekilde trafik akışı sağlayacak projede beklenen haber geldi. Başkan Yusuf Alemdar, proje için 8 Ocak Perşembe günü ihaleye çıkılacağını ve çalışmaların süratle başlayacağını açıkladı.

Başkan Alemdar, Sakarya ulaşım alt yapısını bütünsel bir bakış ve planlamayla yeniden dizayn ettiklerini ifade etti ve atılacak yeni adımlardan, bu adımların şehre sunacağı katkıdan bahsetti.

Başkan Alemdar, 'Sakarya'mız ulaşımı için bütünsel bir yaklaşımla, şehrin dört bir yanında önemli adımlar atıyoruz. Her biri birbirine entegre, yeni toplu taşıma kültürüne de imkân tanıyacak nitelikte olacak. Raylı Sistem ve Yazlık Katlı Kavşağı'nın yanı sıra alternatif ulaşım arterlerini de şehrimize kazandırıyoruz. Önce Metrobüs, sonra Raylı Sistem'le şehrin ulaşım kimliği yenilenecek ve yeni, modern, güçlü kavşaklarla trafik akışı sorunsuz hale gelecek.' dedi.

Yazlık Katlı Kavşağı öncesinde ulaşımın sorunsuz akışının bu alternatif güzergahla sağlanacağını ifade eden Alemdar, 'Şehrin ulaşım alt yapısını bütünsel bir bakış ve planlamayla inşa ediyoruz. Yazlık'ta yapacağımız çalışma öncesinde ise ulaşımın sorunsuz aksaması, Yenikent trafiğinin aktarımı için kavşağa yakın bir noktadan yeni köprülü kavşak ve ulaşım hattı inşa edeceğiz. Şeker Kavşağı istikametine, mevcut çevre yoluna paralel bir alternatif oluşturuyoruz. Sakarya'nın sadece bugünü için değil geleceği için üretiyor, adım adım ilerliyoruz.' diye konuştu.