Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeden kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşları Bozüyük Otobüs Terminali'nde uğurladı. Manevi atmosferin hâkim olduğu uğurlama programında duygu dolu anlar yaşandı.

PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Umre yolculuğuna çıkan vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Tekin, yolcularla tek tek sohbet ederek hayırlı yolculuk dileklerini iletti. Duaların edildiği programda, kutsal topraklara gidecek umreciler Başkan Tekin'e gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

İlçede gerçekleştirilen programa yoğun programı nedeniyle katılamadığını ifade eden Başkan Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Umre yolculuğuna çıkan kıymetli hemşehrilerimizi kutsal topraklara dualarla uğurladık. Rabbim yollarını açık eylesin, sağlık ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirip sevdiklerine kavuşmalarını nasip etsin. Yapacakları duaların, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah ibadetlerini kabul eylesin.'

Başkan Tekin ayrıca, manevi değeri son derece yüksek olan umre ibadetinin, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak, 'Bu mübarek yolculuklar bizlere sabrı, paylaşmayı ve kardeşliği bir kez daha hatırlatıyor. Umreye giden tüm hemşehrilerimizden, ilçemiz ve ülkemiz için dua etmelerini özellikle rica ediyorum' dedi.